شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. 6 لجان لخدمة ضيوف خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثَّفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، جهودها عبر 6 لجان لتوفير جميع الإمكانات والخدمات للمستضافين البلغ عددهم 250 معتمراً ومعتمرة، من الشخصيات الإسلامية البارزة من 14 دولة من شرق آسيا، هي: ماليزيا، الفلبين، إندونيسيا، تايوان، ماينمار، فيتنام، لاوس، هونج كونج، اليابان، بروناي، تايلاند، كوريا الجنوبية، كمبوديا، ومنغوليا يمثلون الدفعة الـ15.

ومن اللجان العاملة لجنة أمانة البرنامج، واللجنة الثقافية، واللجنة العلمية والشرعية، ولجنة الإسكان، ولجنة النقل، واللجنة الإعلامية التي أعدت مركزاً إعلامياً لإعداد وإنتاج التقارير الإعلامية اليومية وتحرير الأخبار الصحافية التي تبث في مختلف وسائل الإعلام المحلية، إلى جانب صناعة القصص التي تبرز دور البرنامج الذي يحمل اسم قائد مسيرة العطاء في مملكة الخير والإنسانية، في تمكين المسلمين من أداء العمرة عبر البرنامج.

توجيهات القيادة الرشيدة

تتضافر جهود اللجان العاملة في تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة من البرنامج، بمتابعة من الوزير عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي يشرف على الأمانة العامة للبرنامج، ويؤكد مضاعفة الجهود لإبراز رسالة الاستضافة وتحقيق أهدافها العامة وتوفير كل سبل الراحة والأمان لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسك العمرة بكل يسر وسهولة.

