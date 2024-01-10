نظام فارس يضيف العلاوة السنوية لعام 2024 إلى تعريف الرواتب

أعلن نظام فارس عن إضافة العلاوة السنوية لعام 2024 إلى تعريف الرواتب لجميع شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية. يمكن الاستعلام عن العلاوة من خلال: الدخول إلى حساب شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية.

اختيار “الخدمة الذاتية للموظف”.

النقر على “الرواتب والبدلات”.

اختيار “تعريف الراتب”. سيتم صرف العلاوة السنوية مع راتب شهر يناير الحالي.

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