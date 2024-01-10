شكرا لقرائتكم خبر عن للحفاظ على أوراق النعناع طازجة فترة طويلة.. إليك هذه الطريقة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إن كنت تتساءلين كيفية المحافظة على النعناع أخضر وطازجاً، سوف نستعرض لك في هذا المقال ثلاث طرق وخطوات سهلة لتحقيق ذلك، ما عليك سوى اتباعها. أولاً – عاملي النعناع كالزهور: 1. إنزعي الشريط المطاطي الذي يجمع باقة النعناع. 2. أزيلي الأوراق الصفراء إن وجدت ثم إقطعي القليل من عنق الباقة. 3. ضعي النعناع بعدها في كوب أو برطمان وأضيفي ما يكفي من الماء لتغمري الأعنق. 4. غطي الكوب بكيس بلاستيكي ثم ضعيه في الثلاجة. 5. بدّلي الماء كل يومين أو ثلاث ليبقى النعناع طازجاً هكذا لأسابيع. ثانياً – إحفظي النعناع جافاً: 1. تقضي الطريقة الثانية بتنظيف النعناع باستخدام مناديل ورقية من الأتربة من دون غسله. 2. ورقي بعدها النعناع على أن تتخلصي من الأوراق الصفراء. 3. لفي بعدها النعناع بمناديل ورقية ثم ضعيها في أكياس بلاستيكية. 4. تخلصي من الهواء في الأكياس ثم ضعيها في الثلاجة لأسبوعين أقله. 5. يمكن لهذه الطريقة أن تنطبق على الكزبرة أيضاً. ثالثاً – تفريز النعناع: 1. إفرمي النعناع ثم ضعيه في قوالب مكعبات الثلج مع القليل من الماء ليبقى طازجاً بهذه الطريقة. 2. يمكنك عندها اضافة مكعبات النعناع مباشرةً إلى مشروباتك الباردة.

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