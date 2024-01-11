السعودية | شروط الحصول على إقامة مميزة في المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شروط الحصول على إقامة مميزة في المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلن مركز الإقامة المميزة في، اليوم الأربعاء، عن إطلاق 5 فئات جديدة تحت مظلة الإقامة المميزة وهي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة الموهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار وفق “العربية”.

وذكر المركز أن هناك 7 حالات يمكن للوافدين للمملكة الحصول على الإقامة المميزة بعد استيفاء الشروط اللازمة لذلك.

1-استثمارات لا تقل عن 7 ملايين ريال

وتتضمن شروط الحصول على إقامة مميزة، أن تكون مستثمر ولديك عدة استثمارات داخل المملكة بقيمة إجمالية لا تقل عن 7 ملايين ريال، ويجب تقديم مستندات تثبت هذه الاستثمارات.

2- تملك عقار

كما يمكن الحصول على الإقامة المميزة، إذا كنت مالك عقار في المملكة لا تقل قيمته عن 4 ملايين ريال، ويجب تقديم مستندات التي تثبت تملك العقار والذي يجب أن يكون غير خاضع لأي رهن عقاري.

3-رائد أعمال

كونك رائد أعمال وتملك مشروع حاصل على استثمارات بقيمة 400 ألف ريال سعودي أو أعلى، قد يؤهلك للحصول على الإقامة المميزة في المملكة، وفق بيانات مركز الإقامة المميزة.

ويجب تقديم مستندات تثبت حصة الشخص في المشروع الناشئ ومستندات تثبت استثمار صناديق الاستثمار الجريء المعتمدة من المركز في هذا المشروع.

4- ذوي الكفاءات

أيضا إذا كنت من ذوي الكفاءات الصحية والعلمية والبحثية و تملك الخبرة وتعمل حالياً أو لديك الرغبة بالعمل في المملكة فإنه يمكن الحصول على الإقامة المميزة إذا اجتازت نظام النقاط وقدمت ما يثبت حصولك على شهادة بكالوريوس وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال اختصاصك.

5- مدير تنفيذي

ونصت الاشتراطات على أنه يمكن لمدير تنفيذي ويعمل في القطاع الخاص أو العام في المملكة الحصول على الإقامة المميزة، إذا قدم عقد عمل من أحد الشركات المحددة في قائمة الشركات المختارة واستيفاء الشروط المحددة للتنفيذيين.

6-الرياضيون

وأيضا إذا كنت رياضي أو متخصص في مجال الرياضة ولديك إنجازات رياضية ملموسة في المملكة أو خارجها، فإنه يمكنك الحصول على الإقامة.

وتتضمن الفئات الرياضية المؤهلة للحصول على الإقامة (الرياضيون والمدربون و الحكام والوكلاء الرياضيون والإداريون في المجال الرياضي)

7- موهوب في الفن

يمكن الحصول على الإقامة المميزة إذا كنت متخصص أو موهوب في مجال الفن أو الثقافة ولديك إنجازات ملموسة داخل المملكة أو خارجها، وتشمل هذه الفئة المجالات التالية: (فنون العمارة والتصميم، المتاحف، التراث، الفنون البصرية، المسرح والفنون الأدائية، الأفلام، الموسيقى، فنون الطهي).