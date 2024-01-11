السعودية | وزارة الداخلية تستعرض خدمات منصة “أبشر” في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بجدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تستعرض وزارة الداخلية خدماتها الإلكترونية من خلاص منصة “أبشر” المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، وذلك ضمن جناح الوزارة المشارك في “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة” الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن – أحد برامج رؤية السعودية 2030، ويستمر حتى يوم غدٍ الخميس 11 يناير 2024م بمحافظة جدة.

وتسعى وزارة الداخلية من خلال المنصة إلى تعريف الزوار بأبرز خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار في قطاعات الأفراد والأعمال والحكومة، وجهودها في الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين مثل طباعة تصريح الحج، والاستعلام عن صلاحية الحج، وتفويض القيادة للزائرين، إضافة إلى الخدمات الأخرى مثل إصدار الهوية، وتجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، وتسجيل المواليد للمواطنين والمقيمين، وإصدار وتجديد الجواز السعودي المقدمة من المديرية العامة للجوازات، واستعراض الوثائق الرقمية.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة” بهدف التعريف بمهامها والخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، واستعراض مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.