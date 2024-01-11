تراند اليوم : بالفيديو: مضيفة طيران تكشف عن سر إجبار الركاب على فتح نوافذ الطائرة عند الإقلاع والهبوط

صحيفة الخليج 365: كشفت مضيفة الطيران السعودية "آلاء خلاوي"، عن أسباب إجبار الركاب على فتح نوافذ الطائرة أثناء الإقلاع والهبوط.

وقالت "خلاوي" خلال لقاء مع برنامج "سيدتي"، إنه يتم فتح نوافذ الطائرة، حتى تتأقلم وتتعود عيون الركاب على الضوء الخارجي، وذلك لأن النوافذ تكون مغلقة طول الرحلة.

كما أضافت مضيفة الطيران أن هناك سبب آخر يتعلق بسلامة الركاب، وهو ضمان الرؤية الجيدة في حالة حدوث حالة طوارئ.

وأوضحت أن في حال وقوع شيء طارئ بالخارج يتم تبليغ طاقم الرحلة، وبعدها يتم تبليغ قائد الطائرة المسؤول.