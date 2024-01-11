تراند اليوم : شاهد: مذيعة شبكة CNN "سارة سيدنر" تبكي على الهواء لحظة إعلان إصابتها بالسرطان

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، مذيعة شبكة CNN سارة سيدنر تبكي على الهواء بسبب إصابتها بسرطان الثدي في المرحلة الثالثة.

8 نساء

وقالت سيدنر البالغة 51 عاماً في الفيديو: "اقتطع من وقتك ثانية فقط لتتذكر أسماء 8 نساء تحبّهم... ما عليك سوى عدّهم على أصابعك.. إحصائياً، إحداهن ستصاب بسرطان الثدي، أو ربما تكون مصابة به بالفعل. أنا الواحدة من الثماني داخل مجموعة أصدقائي".

سرطان الثدي

وأكملت: "لم أمرض يوماً. أنا لا أدخّن، ونادراً ما أشرب الكحول. وليس لعائلتي تاريخ مرضي مع سرطان الثدي.. مع ذلك، إنني في المرحلة الثالثة منه.. من الصعب قول ذلك".

الأشعة السينية

وتابعت: "إلى جميع أخواتي، أيا كان لون بشرتكن، من فضلكن، أجرينَ تصوير الثدي بالأشعة السينية كل عام أجرينَ أيضاً الاختبارات الذاتية. حاوِلنَ رصد المرض في فترة مبكرة".