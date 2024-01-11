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تراند اليوم : شاهد: مذيعة شبكة CNN "سارة سيدنر" تبكي على الهواء لحظة إعلان إصابتها بالسرطان

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، مذيعة شبكة CNN سارة سيدنر تبكي على الهواء بسبب إصابتها بسرطان الثدي في المرحلة الثالثة.

8 نساء

وقالت سيدنر البالغة 51 عاماً في الفيديو: "اقتطع من وقتك ثانية فقط لتتذكر أسماء 8 نساء تحبّهم... ما عليك سوى عدّهم على أصابعك.. إحصائياً، إحداهن ستصاب بسرطان الثدي، أو ربما تكون مصابة به بالفعل. أنا الواحدة من الثماني داخل مجموعة أصدقائي".

سرطان الثدي

وأكملت: "لم أمرض يوماً. أنا لا أدخّن، ونادراً ما أشرب الكحول. وليس لعائلتي تاريخ مرضي مع سرطان الثدي.. مع ذلك، إنني في المرحلة الثالثة منه.. من الصعب قول ذلك".

الأشعة السينية

وتابعت: "إلى جميع أخواتي، أيا كان لون بشرتكن، من فضلكن، أجرينَ تصوير الثدي بالأشعة السينية كل عام أجرينَ أيضاً الاختبارات الذاتية. حاوِلنَ رصد المرض في فترة مبكرة".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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