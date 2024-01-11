اخبار السعوديه

احرص على تناولها.. الكشف عن 7 خضروات تخلصك من الكوليسترول الضار

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن احرص على تناولها.. الكشف عن 7 خضروات تخلصك من الكوليسترول الضار والان مع التفاصيل

de68657287.jpg

عدن - ياسمين التهامي - عبدالناصر المودع

لماذا منظرو المشاريع التدميرية هم أول ضحاياها؟

27-08-16-798309486.jpeg

عبدالناصر المودع

ليست اتفاقية سلام ولكنها تطوير للهدنة

27-08-16-798309486.jpeg

عبدالناصر المودع

أكثر من نصف مليون دولار يوميا؛ قيمة فساد نفط مأرب

27-08-16-798309486.jpeg

عبدالناصر المودع

لماذا هجمات الحوثيين غير مؤثرة على الحرب في غزة؟

27-08-16-798309486.jpeg

عبدالناصر المودع

الرهان على غباء الحوثي وطيشة لنسف الطبخة

كانت هذه تفاصيل خبر احرص على تناولها.. الكشف عن 7 خضروات تخلصك من الكوليسترول الضار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا