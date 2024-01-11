شكرا لمتابعة خبر عن مضيفة طيران سعودية: عمليات التجميل من الممنوعات علينا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدثت آلاء خلاوي مضيفة طيران سعودية، عن شروط شركات الطيران للتقديم على وظيفة الضيافة الجوية.

وقالت خلاوي: “إجادة السباحة واللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة ربما تكون أهم من الشكل للقبول بالوظيفة”، مضيفة: “من ناحية الطول مو أقل من 160، في بعض الشركات تقبل أقل من ذلك، وأن الوزن يكون مناسب للطول، اللغة أهم من الشكل تحدثا وكتابا، تعرفي تسبحي”.

وأضافت: “وشرط ما تكوني حاطة تاتو بجسمك ولون شعرك لون غريب كالأزرق، العمر كل شركة تحدد العمر، الغالبية لا توظف من أكثر من 33 سنة”.

واستكملت: “البوتكس والفيلر وعمليات التجميل من الممنوعات على مضيفات الطيران”.