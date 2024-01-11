تراند اليوم : "الأرصاد" تكشف توقعات حالة الطقس خلال الساعات القادمة: أمطار على هذه المناطق!

صحيفة الخليج 365-واس: كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.
وقال المركز: يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية. وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة. وهطول أمطار خفيفة على مكة المكرمة والمدينة المنورة.
صحيفة الخليج 365-واس: كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.
وقال المركز: يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية. وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة. وهطول أمطار خفيفة على مكة المكرمة والمدينة المنورة.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية