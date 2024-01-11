تراند اليوم : "الأرصاد" تكشف توقعات حالة الطقس خلال الساعات القادمة: أمطار على هذه المناطق!

صحيفة الخليج 365-واس: كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.

وقال المركز: يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية. وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة. وهطول أمطار خفيفة على مكة المكرمة والمدينة المنورة.