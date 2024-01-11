السعودية | كتلة باردة تؤثر على شمال المملكة وأجزاء من الوسط تنخفض معها درجات الحرارة الأيام القادمة ولا يستبعد تكوّن الصقيع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تشير آخر الخرائط الجوية والناتجة عن ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات بأن يتأثر شمال المملكة العربية السعودية ، بموجة باردة نهاية الأسبوع تتسبب في انخفاض درجات الحرارة لما دون معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام.

ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تنخفض درجات الحرارة في مناطق: (الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك) بدءًا من يوم الخميس؛ بحيث تكون الصغرى ما بين (2- 6) درجات مئوية، مع احتمالية تكوّن الصقيع في بعض الخليج 365 وطقس شديد البرودة فجرًا في تلك الخليج 365. أما نهارًا فترتفع درجات الحرارة ولكن تكون الأجواء باردة في مختلف الخليج 365 الشمالية بإذن الله مع طقس صحو بوجه عام.