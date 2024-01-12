شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تعلن عن أسعار "البنزين والديزل والغاز " لشهر يناير 2024 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ماذا يحدث للرجل المتزوج بعد سن الأربعين؟؟.. مستشارة سعودية تفجر المفاجأة وتنبه النساء "مواطن سعودي" طلق زوجته وزوجها مصري كمحلل لتعود إليه.. وبعد زواجهما كانت المفاجأة!

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