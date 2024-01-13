توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس اليوم السبت في المملكة العربية السعودية، على النحو التالي: في مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية: تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. فرصة هطول أمطار خفيفة.

في منطقتي جازان وعسير: فرصة هطول أمطار خفيفة.



كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.