استشهاد 35 فلسطينيًّا في غارات إسرائيلية على غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 يناير 2024, 12:05 مساءً

استشهد 35 فلسطينيًّا اليوم في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 20 فلسطينيًّا، وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف حي الدرج بمدينة غزة، فيما استشهد 3 فلسطينيين في غارة على منزل شمال القطاع. وفي سياق متصل، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد 12 نازحًا في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما تواصل طائراتُ ومدفعية الاحتلال قصفَها العنيف على مدينة خان يونس جنوب القطاع؛ مما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

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