شكرا لمتابعة خبر عن آخر تطورات الحالة الصحية للأمير خالد الفيصل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف سمو الأمير بندر بن خالد الفيصل، آخر تطورات الحالة الصحية لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وقال سموه، خلال حديثه بالكاتب أحمد العرفج، إن الحالة الصحية للأمير خالد الفيصل طيبة وفي أحسن، مشيرا إلى أن سموه تعرض لكسر في القدم اليسرى، لكن العملية التي خضع لها تمت بنجاح، وعاد لمنزله.

وأكد أن أمير مكة يتحسن ويقوم حاليا بعمل تمارين، لافتا إلى أن سموه رفض أن يأخذ أي مهدئات واكتفى فقط بأخذ بنادول، مشيدا بقوة عزم الأمير خالد الفيصل.