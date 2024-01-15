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تراند اليوم : بالفيديو.. «مانشيني» يكشف أسباب استبعاد "الفرج" و"العقيدي" و"الغنام"من قائمة المنتخب

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صحيفة الخليج 365: كشف المدير الفني للمنتخب الوطني، الإيطالي روبرتو مانشيني، أسباب استبعاد الثلاثي، نواف العقيدي وسلمان الفرج وسلطان الغنام، من قائمة المنتخب.

الاستعداد لمباراة عمان

وقال مانشيني خلال المؤتمر الصحفي: "مستعدون جيداً لمنتخب عمان ودائماً أول مباراة تكون أكثر أهمية وصعوبة".

وأضاف: "نعلم أن لدينا فريق جيد، وأن هذه البطولة مهمة جداً.. وهناك فرق كبيرة مميزة بهذه البطولة".

استبعاد الثلاثي

وحول سبب استبعاد نواف العقيدي وسلمان وسلطان، قال المدرب: "كل هؤلاء اللاعبين لم يريدوا أن ينضموا وليس أنا، الفرج في أول معسكر هو من قال لا يريد أن يلعب في الودية".

وأضاف: "سلطان قال لي أنه ليس سعيد باللعب للمنتخب، ونواف قال لي حسناً سآتي للمعسكر وفي اليوم الآخر قال لا أريد أن أتي".

اختتم مانشيني تصريحاته: أنا لا يريد الحديث مجددًا حول ما حدث، لافتًا أن اللاعبين يجب أن يقاتلوا من أجل منتخب بلدهم.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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