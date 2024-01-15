تراند اليوم : بالفيديو.. «مانشيني» يكشف أسباب استبعاد "الفرج" و"العقيدي" و"الغنام"من قائمة المنتخب

صحيفة الخليج 365: كشف المدير الفني للمنتخب الوطني، الإيطالي روبرتو مانشيني، أسباب استبعاد الثلاثي، نواف العقيدي وسلمان الفرج وسلطان الغنام، من قائمة المنتخب.

الاستعداد لمباراة عمان

وقال مانشيني خلال المؤتمر الصحفي: "مستعدون جيداً لمنتخب عمان ودائماً أول مباراة تكون أكثر أهمية وصعوبة".

وأضاف: "نعلم أن لدينا فريق جيد، وأن هذه البطولة مهمة جداً.. وهناك فرق كبيرة مميزة بهذه البطولة".

استبعاد الثلاثي

وحول سبب استبعاد نواف العقيدي وسلمان وسلطان، قال المدرب: "كل هؤلاء اللاعبين لم يريدوا أن ينضموا وليس أنا، الفرج في أول معسكر هو من قال لا يريد أن يلعب في الودية".

وأضاف: "سلطان قال لي أنه ليس سعيد باللعب للمنتخب، ونواف قال لي حسناً سآتي للمعسكر وفي اليوم الآخر قال لا أريد أن أتي".

اختتم مانشيني تصريحاته: أنا لا يريد الحديث مجددًا حول ما حدث، لافتًا أن اللاعبين يجب أن يقاتلوا من أجل منتخب بلدهم.