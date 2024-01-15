تراند اليوم : "الصرامي" ل "الجماز": " أنت تعطيني روايتين مختلفتين عن نفس الواقعة فأي رواية أصدقها الصحيفة أم التلفزيون؟".. شاهد رد الأخير

صحيفة الخليج 365: شهدت حلقة أمس من برنامج الديوانية نقاش ساخن بين الناقد الرياضي سعود الصرامي والإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز.

وقال الصرامي ل "الجماز": "أنت مسؤول عن برنامج تلفزيوني وفي نفس الوقت مسؤول عن مطبوعة تعطيني روايتين مختلفتين عن نفس الواقعة، فأي رواية أصدقها".

ورد الجماز قائلا: " اعتذر عن الإجابة لأن أعرف إيش تقصد"، فيما تدخل المذيع قائلا: " معليش يا أبو فهد، الزملاء في برامج ما أقبل انتقادهم".

واستأنف الصرامي حديثه قائلا: " عبدالرحمن يبغى في النهاية أن نواف تصدر ضده عقوبة".

ووجه حديثه للجماز: "إذا تعتقد ولو لحظة واحدة، أن نواف يوقف ثانية واحدة، أنت غلطان".