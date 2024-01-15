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تراند اليوم : "الصرامي" ل "الجماز": " أنت تعطيني روايتين مختلفتين عن نفس الواقعة فأي رواية أصدقها الصحيفة أم التلفزيون؟".. شاهد رد الأخير

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صحيفة الخليج 365: شهدت حلقة أمس من برنامج الديوانية نقاش ساخن بين الناقد الرياضي سعود الصرامي والإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز.

وقال الصرامي ل "الجماز": "أنت مسؤول عن برنامج تلفزيوني وفي نفس الوقت مسؤول عن مطبوعة تعطيني روايتين مختلفتين عن نفس الواقعة، فأي رواية أصدقها".

ورد الجماز قائلا: " اعتذر عن الإجابة لأن أعرف إيش تقصد"، فيما تدخل المذيع قائلا: " معليش يا أبو فهد، الزملاء في برامج ما أقبل انتقادهم".

واستأنف الصرامي حديثه قائلا: " عبدالرحمن يبغى في النهاية أن نواف تصدر ضده عقوبة".

ووجه حديثه للجماز: "إذا تعتقد ولو لحظة واحدة، أن نواف يوقف ثانية واحدة، أنت غلطان".
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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