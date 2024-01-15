تراند اليوم : بالفيديو.. متحدث "العقار" يعلن بدء حصر دفع الإيجار للعقود السكنية إلكترونياً.. ويحدد 3 قنوات

صحيفة الخليج 365: أعلن تيسير المفرج المتحدث الرسمي لهيئة العقار عن خطوة جديدة في التحول الرقمي للقطاع العقارى .

وقال خلال مقطع فيديو : " نبدأ بتطبيق حصر دفع الإيجار للعقود السكنية الجديدة التي تبرم اعتبارا من اليوم الاثنين 15 يناير 2024 عبر ثلاث قنوات رقمية في منصة إيجار وهم "سداد و مدى وبلبيم ".

وأشار إلى أن ذلك يأتي تسهيلا للمتعاملين في القطاع ولتوثيق التعاملات المالية بين كافة الأطراف وذلك بهدف تعزيز التعاملات الإلكترونية ورفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية ومزيد من الإجراءات التي تحفظ حقوق جميع الأطراف في العملية الإيجارية.

وأضاف، ابتداءً من تاريخ اليوم لم يعتد بأي إثبات لعملية الدفع خارج القنوات الرقمية بما فيها الحوالات البنكية حيث تختصر عملية الدفع عبر قنوات الدفع الرقمي في إيجار بما يصب فى صالح المستفيدين وسيكتفى بها في توثيق الدفعات المالية للمستأجر.