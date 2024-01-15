تراند اليوم : وكيل أعمال نواف العقيدي يرد على تصريحات مانشيني : فيها حلقة مفقودة وسيتم إيضاح ذلك رسمياً

صحيفة الخليج 365: علق جراح الظفيري وكيل أعمال حارس النصر نواف العقيدي على تصريحات مدرب المنتخب مانشيني التي قال فيها أن العقيدي رفض الانضمام للمعسكر.

وقال الظفيري: قرأت تصريحات مدرب منتخبنا السعودي السيد مانشيني وبصفتنا وكلاء الحارس نواف العقيدي فإننا و قبل كل شيء نتمنى التوفيق لمنتخبنا السعودي في مشواره في البطولة والذي سيبدأ غداً بإذن الله. فالمنتخب يستحق من الجميع الدعم والمؤازرة في هذا الوقت المهم.

وتابع: وأما عن تصريحات المدرب فإننا نؤكد بأننا نحترم قرارت السيد مانشيني الفنية ، ولكن تصريحاته التي خرجت للإعلام لم تكن روايتها مكتملة وفيها حلقة مفقودة، وسيتم إيضاح ذلك في بيان رسمي لاحقاً.