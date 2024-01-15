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تراند اليوم : وكيل أعمال نواف العقيدي يرد على تصريحات مانشيني : فيها حلقة مفقودة وسيتم إيضاح ذلك رسمياً

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صحيفة الخليج 365: علق جراح الظفيري وكيل أعمال حارس النصر نواف العقيدي على تصريحات مدرب المنتخب مانشيني التي قال فيها أن العقيدي رفض الانضمام للمعسكر.

وقال الظفيري: قرأت تصريحات مدرب منتخبنا السعودي السيد مانشيني وبصفتنا وكلاء الحارس نواف العقيدي فإننا و قبل كل شيء نتمنى التوفيق لمنتخبنا السعودي في مشواره في البطولة والذي سيبدأ غداً بإذن الله. فالمنتخب يستحق من الجميع الدعم والمؤازرة في هذا الوقت المهم.

وتابع: وأما عن تصريحات المدرب فإننا نؤكد بأننا نحترم قرارت السيد مانشيني الفنية ، ولكن تصريحاته التي خرجت للإعلام لم تكن روايتها مكتملة وفيها حلقة مفقودة، وسيتم إيضاح ذلك في بيان رسمي لاحقاً.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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