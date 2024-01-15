تراند اليوم : تركي العجمة يعلق على تصريحات مانشيني حول رفض عدد من اللاعبين الانضمام للمنتخب ويصفه بالخطير جدا

صحيفة الخليج 365: علق الإعلامي الرياضي تركي العجمة على تصريحات مدرب المنتخب السعودي روبرتو مانشيني حول رفض عدد من اللاعبين الانضمام للمنتخب.

وقال العجمة في تغريدة بحسابه في منصة إكس: ‏من خبرة سابقة اقول لكم سيتم التعامل مع حديث مانشيني الخطير جدا حسب النتائج ، إذا المنتخب فاز بيصير الحق مع المدرب والخطأ على اللاعبين وسيطالب الجميع بتطبيق اللائحة بحقهم "إذا كان أصلا فيه لائحة لمعاقبة اللاعب الرافض الانضمام للمنتخب بدون اعتزال دولي".

وتابع: إذا المنتخب خسر لا سمح الله بيصير الحق مع اللاعبين وبنقول المدرب عنجهي ما عرف يحتوي اللاعبين وأنه يبحث عن شرط جزائي".

وأضاف: الكرة الآن في ملعب اللاعبين إما أن يدافعوا عن أنفسهم وينفوا رواية المدرب أو سيتبنى الجميع رواية مانشيني.

وأردف: أخيرا كان ممكن كشف هذا الموضوع قبل يومين ويكون حديثنا اليوم عن حظوظ الأخضر غدا ولكن لسبب لا يعلمه إلا الله تم التأجيل لليوم ليكون التركيز الآن على الصراع بين المدرب واللاعبين قبل البطولة .. الله يوفق منتخبنا غدا وهذا هو الأهم بالنسبة لي.

يذكر أن مانشيني قال أن 6 لاعبين رفضوا الانضمام للمنتخب وهم: سلمان الفرج وسلطان الغنام، ونواف العقيدي، خالد الغنام، محمد مران، علي هزازي، مشيرا إلى أن الثلاث الأخيرين عبروا عن عدم سعادتهم في المنتخب.