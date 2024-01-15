شكرا لقرائتكم مختبر سلامة الأغذية المتنقل.. جولات ميدانية وفحص فوري للمطاعم والمحال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشرت قناة الإخبارية تقريرًا مصورًا عن مختبر سلامة الأغذية المتنقل للجولات الميدانية في منطقة الجوف، من أجل التأكد من جودة وصلاحية الأغذية المعروضة في المنشآت والأسواق، وضمان صحة المواطنين والمقيمين.

وقال مراسل القناة: إن هذا المختبر جهزته أمانة الجوف للقيام بجولات ميدانية وفحص واستخراج النتائج في المطاعم والمحال وغيرها من الأنشطة الغذائية المتنوعة داخل مدينة سكاكا وغيرها من بقية المحافظات.

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وأوضح أن هذا المختبر يرافقه فريق عمل للفحص المباشر وإصدار النتائج مباشرة والقيام بالإجراءات المتبعة في حالة الإتلاف، وتحويل المنتجات إلى المختبر لفحصها بشكل أشمل.

وأفاد مناور الغدير، فني مختبر، أنه يجري فحص الزيت وفحص الباكتيريا وأيدي العمالة، وطازجية المواد المستخدمة في المطاعم.

ومختبر سلامة الأغذية المتنقل هو وحدة اختبار متطورة يُمكن نقلها إلى أي مكان لاختبار سلامة الأغذية، ويستخدم عادةً من قبل الحكومات أو المنظمات الصحية لفحص الأغذية في المطاعم أو الأسواق أو المنشآت الغذائية الأخرى.