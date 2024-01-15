شكرا لقرائتكم خبر عن "أمانة جازان" ترفع 2965 مترًا مكعبًا من مخلّفات البناء والهدم بمحافظة أبو عريش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة أبو عريش خلال الشهر الماضي، 2965 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها.وأوضح رئيس بلدية محافظة أبو عريش المهندس أحمد بن عبدالله حكمي، أن الفرق الميدانية قامت كذلك بإزالة ورفع 19 سيارة تالفة، وتسوير 225 مترًا من المباني تحت الإنشاء، ورفع 179 حاجزًا من الحواجز الخرسانية، وإصلاح 520 عمود إنارة.