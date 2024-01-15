تراند اليوم : والد الفتاة المنتحرة من فندق شهير بالقاهرة يوضح سبب ترديد ابنته عبارة "من أجل حبي لإسرائيل" قبل سقوطها ووفاتها

صحيفة الخليج 365: خرج والد الفتاة المصرية التي انتحرت من أعلى فندق شهير بالقاهرة عن صمته ونفى المزاعم التي انتشرت بحقها حيث قيل أنها عبرت عن حبها لإسرائيل قبل إلقاء نفسها.

اضطراب نفسي

وأوضح والد الفتاة أنها مصابة باضطراب نفسي، وتلقت العلاج بمستشفى العباسية للأمراض العقلية، مؤكدًا أن ابنته كانت مصابة باضطراب دفعها إلى الانتحار بسبب أزمة نفسية أصابتها.

انفصال

وأشار إلى أن ابنته انفصلت عن زوجها خلال الأشهر الأخيرة مما أصابها بأزمة نفسية، مؤكدًا أن ابنته تم إيداعها مستشفى الصحة النفسية بالعباسية نظرًا لتشخيصها بالشيزوفرينيا.

وقدم الأب لجهات التحقيق التقارير التي تفيد بإصابة ابنته بالشيزوفرينيا، وإيداعها المستشفى المختص لتلقي العلاج اللازم.