آليات لمنع الصيد والاتجار في الأنواع الفطرية

نظم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ورشة عمل؛ لمناقشة آليات منع الصيد غير النظامي في منطقة شبه الجزيرة العربية والعراق وإيران (منطقة غرب آسيا)، وإعداد خطة عمل إقليمية تتضمن حزمة من التدابير، للقضاء على هذه الظاهرة، بمشاركة عددٍ من المسؤولين والخبراء والمختصين بالمنطقة وخارجها.

مبادرات عملية

جاء تنظيم الورشة، التي تمتد يومين، في ظل تزايد القلق العالمي للدول الأطراف في معاهدة الحفاظ على الأنواع المهاجرة من الكائنات الفطرية من تزايد الصيد والاتجار غير النظامي في الأنواع الفطرية، وأهمية طرح المبادرات العملية التي تكتسب أهمية خاصة، لمعالجة هذه المشكلة.

الصيد المستدام

تأتي الورشة استجابة لما رفعه مكتب معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة في أبو ظبي إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وبناءً على الدور الريادي للمملكة في تقديمها نموذجا علميا لأنظمة الصيد المستدام وتطبيقها، لتأخذ زمام الريادة لهذه المبادرة التي تستهدف معالجة مشكلة تزايد الصيد والاتجار غير النظامي في الأنواع الفطرية ضمن «برنامج البطل للأنواع المهاجرة»، ولتوفير الدعم والإعداد اللازم قبل الاجتماع الـ14 لمؤتمر الأطراف في المعاهدة، الذي سيعقد خلال الفترة من 17-12 فبراير المقبل في مدينة سمرقند (أوزبكستان) تحت شعار «الطبيعة لا تعرف حدودا».