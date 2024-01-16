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مها الحملي تكشف تفاصيل تعرضها لحادث في “رالي داكار”..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشفت متسابقة الراليات مها الحملي عن تفاصيل الحادث الذي تعرضت له مؤخراً أثناء مشاركتها في رالي داكار 2024 .

وقالت الحملي أثناء لقائها مع قناة «روتانا خليجية» : ” تعد هذه مشاركتى الأولي في رالي داكار ، أكملت 8 أيام في السباق لأكثر من 8 آلاف كيلو ، ثم جاء مرحلة السباق في صحراء الربع الخالي لمدة يومين ، استطاعت أن اجتاز اليوم الأول بنجاح وفي اليوم الثاني عندما اقتربت من المرحلة النهائية تعرضت للحادث” .

وأكملت : ” نقلت إلى مستشفى الحرس بالرياض عن طريق الهليكوبتر ، ووفقاً لقوانين السباق خرجت بعد تضرر السيارة بشكل كبير ” .

وبسؤالها عن شغفها بتحديات السباقات في الراليات ، أجابت : “وجدت نفسي في هذا النوع من الرياضيات على الرغم من أنها ذكورية إلا أن رؤية المملكة 2030 مكنت المرأة في العمل والمشاركة في أي مجال تختاره ، لذلك وجدت نفسي وشغفي في رياضة الراليات .

وفي وقت سابق ، توجت الحملي بجائزة بطلة المملكة فئة تي ، في الحفل الختامي لبطولة تويوتا 2023 .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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