الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، انخفاضًا في درجات الحرارة اليوم، وسماءً غائمة جزئيًا أو غائمة على تلك المناطق.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل الخليج العربي ومرتفعات جازان، عسير، الباحة.

وفيما يخص حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، فهي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وبسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والجنوبي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي فهي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.