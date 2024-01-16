«أم القرى» تدرب منسوبي الشرطة على التخطيط للنجاح مهنيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة أم القرى ممثلة في معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية أمس ورشة عمل لمنسوبي شرطة العاصمة المقدسة تحت عنوان: كيف تخطط لنجاح حياتك المهنية والشخصية؟ السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة أم القرى ممثلة في معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية أمس ورشة عمل لمنسوبي شرطة العاصمة المقدسة تحت عنوان: كيف تخطط لنجاح حياتك المهنية والشخصية؟ وتأتي ورشة العمل تفعيلا للتعاون المشترك بين الجهات الحكومية في تطوير مهارات العاملين وزيادة إنتاجيتهم؛ بما يسهم في تنمية القدرات البشرية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأوضح وكيل المعهد للشؤون المالية والإدارية الدكتور أيمن أدهم خلال الورشة دور ترتيب الأولويات في التخطيط السليم والناجح، وأهميته في بناء الأهداف؛ بما ينعكس على استمرار العطاء الإيجابي والفعال لدى الموظفين، لافتا إلى ضرورة اكتساب عادات النجاح وتنميطها ضمن الحياة اليومية بناء على تدرج الأهداف بالتدريب، والعمل على تطبيق الاستراتيجيات العلمية في رحلة تطوير الذات.

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