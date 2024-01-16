شكرا لقرائتكم خبر مناقشة تصاميم مشاريع ناجحة للمسؤولية الاجتماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة الملك عبدالعزيز، أمس الأول، الملتقى الأول للمسؤولية الاجتماعية ( تعزيز واستدامة)، والذي يهدف إلى مناقشة وتصميم مشروعات الجامعة في مجال خدمة المجتمع.

وناقش الملتقى المفاهيم الأساسية للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، ودور الجامعة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، وعرض تجارب لمبادرات مجتمعية، وتصميم مشاريع مسؤولية اجتماعية ناجحة، إضافة إلى ذلك تم الإعلان عن جائزة رئيس الجامعة لخدمة المجتمع.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور توفيق الخيال، أن المسؤولية الاجتماعية أصبحت بالوقت الحاضر عنصرا أساسيا في نمو المجتمعات القائمة على تحمل مواطن المسؤولية التي تهدف إليها رؤية المملكة 2030، خلال أحد محاورها الرئيسة «الوطن الطموح» الذي يتميز بحكومة فاعلة ومواطنة مسؤولة.