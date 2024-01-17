150 ألف شجرة بمتنزه الطائف

ويتوزع المشروع في 8 مواقع متفرقة من مساحة المتنزه البالغة نحو 28 مليون متر مربع، حيث يعد من أكبر المتنزهات البرية في منطقة مكة المكرمة ومن أقدم المتنزهات على مستوى المملكة، وتبلغ أعمار الأشجار من سنتين إلى سنتين ونصف، تروى جميعها باستخدام المياه المعالجة.
ويقع المتنزه، الذي افتتح عام 1420هـ، شمال شرقي محافظة الطائف، وارتبط اسمه بسد سيسد الأثري، ويبعد عن وسط الطائف 15 كيلومترًا، ويعد من المعالم السياحية المميزة الغنية بالطبيعة الخلابة، حيث يبرز كمحمية طبيعية محاطة بالجبال تكسوها الأشجار الكثيفة والمساحات الخضراء الشاسعة.
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