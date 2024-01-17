تراند اليوم : شاهد.. لحظة اغتيال إسرائيل قيادي بكتائب شهداء الأقصى في قصف طائرة مسيرة في نابلس.. والكشف عن أبرز المعلومات عنه

صحيفة الخليج 365: نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو وثق لحظة اغتيال عبدالله أبو شلال قيادي بكتائب شهداء الأقصى في قصف طائرة مسيرة في مخيم بلاطة في نابلس.

وذكر الجيش في بيان أنه قتل عبدالله أبو شلال، الذي وصفته بأنه قائد البنية التحتية في المخيم، الذي كان يخطط لتنفيذ عملية واسعة ووشيكة مع أفراد خليته.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقتل أبو شلال "في عملية مشتركة للجيش والشاباك".

وأشار إلى أن أبو شلال "كان مسؤولا عن عدة عمليات" شملت إطلاق نار وزرع عبوات ناسفة ضد قوات الجيش الإسرائيلي.

وكان عبد الله، الذي ترأس المجموعة، مسؤولا عن هجمات تم تنفيذها في العام الماضي، من بينها إطلاق النار في حي الشيخ جراح في القدس في أبريل الماضي والذي أصيب فيه إسرائيليان. كما كان مسؤولا عن هجوم بالقنابل ضد قوات الجيش في أكتوبر الماضي أصيب فيه جندي.