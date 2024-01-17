شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة تطوعية لإزالة الكتابات العشوائية من الجدران بأحياء الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة المشاركة المجتمعية بأمانة الطائف وبلدية الهدا الفرعية مبادرة تطوعية لإزالة التشوهات البصرية والكتابات العشوائية من الجدران بأحياء وشوارع الهدا، وذلك بمشاركة أكثر من 30 متطوعاً ومتطوعة من أبناء الطائف، وذلك ضمن جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري وتعزيز برامج جودة الحياة.

وشملت الأعمال المنفذة خلال المبادرة طمس الكتابات العشوائية وإعادة طلاء الجدران بأحياء الهدا، كما تم تنظيف وتجميل المواقع المستهدفة، وكانت فرق الرصد التابعة للفرع البلدي قد نفذت أعمالاً ميدانياً لرصد ملاحظات التشوه البصري للعمل على معالجتها وفق معايير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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وتهدف المبادرة إلى توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على المظهر العام، ومكافحة مصادر التلوث والتشوه البصري، وتعزيز العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشارت الأمانة أنها نفذت العديد من البرامج التطوعية المعززة لجهود تحسين المشهد الحضري والتي اشتملت على طمس الكتابات العشوائية وإزالة الإعلانات المخالفة من أعمدة الانارة بالإضافة الى أعمال زراعة شتلات الزهور والورود وتنمية الغطاء النباتي، تحقيقاً لمستهدفات المملكة نحو مدن بيئية ومستدامة.