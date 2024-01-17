شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية للمحافظ ورئيس بلدية بقيق على المشاريع التنموية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام