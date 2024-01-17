شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية للمحافظ ورئيس بلدية بقيق على المشاريع التنموية اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذ محافظ بقيق المكلف زيد أبوطالب، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية ميدانية على جميع المشاريع المنجزة والقائمة بمحافظة بقيق والمراكز والهجر التابعة، يرافقه رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس بادي القحطاني.
وتهدف الجولة إلى تعزيز مؤشرات أنسنة المدن ورفع مستوى التنمية الهادفة، وضمان رفع كفاءة السلامة والانسيابية المرورية بالشوارع والطرق والتقاطعات.
وكذلك حث وتشجيع المستفيدين على رياضة المشي والجري بما يعزز من مؤشرات الصحة العامة ورفاهية المستفيدين بمحافظة بقيق والهجر التابعة.
وثّمن أبوطالب ما تجده محافظة بقيق من دعم ومتابعة وتوجيهات مستمرة وعناية ورعاية خاصة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود.
وأوضح القحطاني بأن البلدية قامت بإنهاء أعمال التطوير وإعادة التأهيل للمدخل الشمالي للمحافظة، وكذلك الشارع بالمحيط الجنوبي لحي البساتين بأطوال إجمالية «2,500متر» وعلى مساحة «66,600متر مربع»، كما شملت أعمال التطوير وإعادة التأهيل، كشط الاسفلت المتهالك وإعادة السلفتة، وإزالة الأرصفة المتهالكة، وإنشاء مضامير للمشي، ومسارات خاصة بالدراجات الهوائية بتصاميم عصرية وحديثة، مع تركيب «68» عمود إنارة جمالي يعمل بنظام «LED»، وإعادة تصميم وتخطيط مسارات الطرق ودهان خطوط مسارات وممرات المشاة، والأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم زارعة وتنسيق «1,765» من أشجار الظل و«12,950» والزهور الموسمية.
وأشاد عدد من الأهالي في المحافظة بجهود محافظ بقيق ورئيس البلدية في متابعة سير أعمال التطوير وتحسين المشهد الحضري، مؤكدين أن هذه الجهود تعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير سبل الراحة والرفاهية للمواطنين.
وتهدف الجولة إلى تعزيز مؤشرات أنسنة المدن ورفع مستوى التنمية الهادفة، وضمان رفع كفاءة السلامة والانسيابية المرورية بالشوارع والطرق والتقاطعات.
وكذلك حث وتشجيع المستفيدين على رياضة المشي والجري بما يعزز من مؤشرات الصحة العامة ورفاهية المستفيدين بمحافظة بقيق والهجر التابعة.
مشاريع تخدم رفع جودة الحياةوأثناء الجولة، نوه محافظ بقيق بالحرص الكبير من القيادة الرشيدة على تنفيذ المشاريع التي تساهم في رفع جودة الحياة، وتسخيرها لكافة الإمكانات والتسهيلات لترى هذه المشروعات النور، كما هيّأت بيئة اقتصادية مرنة ومنفتحة تجذب الاستثمارات وتحفّز رواد الأعمال على المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية المتسارعة التي يشهدها الوطن.
وثّمن أبوطالب ما تجده محافظة بقيق من دعم ومتابعة وتوجيهات مستمرة وعناية ورعاية خاصة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود.
استمرار أعمال تحسين المشهد الحضريمن جانبه، أشار رئيس البلدية المهندس بادي القحطاني، بأن البلدية حريصة على استمرار أعمال رفع مستوى التميز والتطوير وتحسين المشهد الحضري ورفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة من البلدية للمستفيدين بمحافظة بقيق وبالهجر.
وأوضح القحطاني بأن البلدية قامت بإنهاء أعمال التطوير وإعادة التأهيل للمدخل الشمالي للمحافظة، وكذلك الشارع بالمحيط الجنوبي لحي البساتين بأطوال إجمالية «2,500متر» وعلى مساحة «66,600متر مربع»، كما شملت أعمال التطوير وإعادة التأهيل، كشط الاسفلت المتهالك وإعادة السلفتة، وإزالة الأرصفة المتهالكة، وإنشاء مضامير للمشي، ومسارات خاصة بالدراجات الهوائية بتصاميم عصرية وحديثة، مع تركيب «68» عمود إنارة جمالي يعمل بنظام «LED»، وإعادة تصميم وتخطيط مسارات الطرق ودهان خطوط مسارات وممرات المشاة، والأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم زارعة وتنسيق «1,765» من أشجار الظل و«12,950» والزهور الموسمية.
جهود الإدارات لتحسين المرافقوأكد رئيس البلدية بأن ما تقوم به البلدية من تطوير ورفع جودة الخدمات المقدمة، يأتي تماشياً مع مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأمانة المنطقة الشرقية، في تحسين المشهد الحضري من خلال إعادة تأهيل وتطوير الأحياء والشوارع التي تقع في نطاق البلدية والهجر التابعة ورفع مستوى جودة الحياة، وأن البلدية على استعداد تام لاستقبال أي ملاحظات أو مقترحات من المستفيدين حول الخدمات البلدية المقدمة للمساهمة في أعمال التطوير والتأهيل لمستقبل أجمل يلبي طموح أهالي محافظة بقيق والهجر التابعة.
وأشاد عدد من الأهالي في المحافظة بجهود محافظ بقيق ورئيس البلدية في متابعة سير أعمال التطوير وتحسين المشهد الحضري، مؤكدين أن هذه الجهود تعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير سبل الراحة والرفاهية للمواطنين.