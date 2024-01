شكرا لقرائتكم خبر عن دافوس.. وزير الخارجية يبحث المستجدات في إقليم كردستان مع نظيره العراقي والان نبدء بالتفاصيل

السعودية في دافوس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في العديد من المجالات، ومناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وعلى وجه الخصوص التطورات في إقليم كردستان العراق.

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى.وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.جرى خلال اللقاء مناقشة القضايا المتصلة بالتحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا، وبناء القدرات في مجالات تقنية المعلومات والابتكار.