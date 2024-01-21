شكرا لقرائتكم خبر عن للجمعيات الأهلية.. منصة إلكترونية لرفع محاضر الاجتماعات العمومية وتوزيع الأصوات والان نبدء بالتفاصيل

شروط الخدمة

الدمام - شريف احمد - حدد المركز الوطني للقطاع غير الربحي خطوات استخدام منصة الخدمات الداخلية، لخدمة رفع محضر الجمعية العمومية وتوزيع الأصوات، وخدمة إضافة الأعضاء.وأوضح أن هناك 3 خطوات لخدمة رفع محضر الجمعية العمومية وتوزيع الأصوات، وهي: الدخول إلى منصة المركز الوطني للقطاع غير الربحي، وتسجيل الدخول لحساب المفوض على الجمعية عن طريق إدخال رقم الهوية، أو عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم إدخال رقم ترخيص الجمعية، وأخيرًا إكمال بيانات الحقول المطلوبة، ثم يقوم مفوض الكيان بادخال نتيجة التصويت لكل عضو من الجمعية وفقا للمحضر، مع تزويد المركز بمحضر الاجتماع ومكان انعقاده.تأتي خدمة إضافة أعضاء الجمعية العمومية بنفس الخطوات السابقة، بالإضافة إلى أن ”النظام“ سيقوم بعرض أسماء الأعضاء المضافين لإجراء التعديلات بالحذف أو الإضافة.ويشترط المركز تزويده بما يثبت صحة الدعم المقدم من الأعضاء الداعمين، والإقرار بصحة البيانات المدخلة، وبعدها يقوم المركز بدراسة الطلب من حيث القبول أو الرفض.ويأتي ذلك في ضوء إنفاذ اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقواعد حوكمتها.وأهاب المركز الوطني بالجمعيات والمؤسسات الأهلية الالتزام بمواءمة أوضاعها بما يتوافق مع اللائحة خلال سنة من تاريخ نشرها.