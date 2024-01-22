انت الان تتابع شرطة محافظة المهد تضبط شخصًا لإتلافه جهازَي رصد آلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت شرطة محافظة المهد بمنطقة المدينة المنوّرة من القبض على مواطن؛ لإتلافه جهازَي رصد آلي، وذلك بإسقاطهما عمداً.

وأفاد الأمن العام، في بيان، بأنه جرى إيقاف المتورّط في الإتلاف، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة محافظة المهد تضبط شخصًا لإتلافه جهازَي رصد آلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.