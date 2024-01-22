انت الان تتابع "أبو الوعول".. المساحة الجيولوجية تعتمد وجهة سياحية جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 يناير 2024, 9:59 صباحاً

‏أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل؛ أن الهيئة وثّقت وجهة جيولوجية سياحية جديدة بحرة خيبر البركانية- شمال شرقي المدينة المنوّرة. وقال إن فريقاً جيولوجياً متخصصاً من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وثّق أطول كهف في السعودية من البازلت يمتد طوله نحو خمسة كيلو مترات، وسيتم ترشيحه ليكون معلماً سياحياً بعد اكتمال الدراسات الفنية له، وتم إطلاق اسم أبو الوعول عليه نسبة لوجود هياكل عظمية لعدد كبير من الوعول. بحرة وأضاف أن هذا الكهف يعد ثروة سياحية تغذي مشاريع الحدائق الجيولوجية التي تعمل عليها إدارة السياحة الجيولوجية بالهيئة، إضافة إلى ذلك أنه سيسهم في فتح مجال واسع للباحثين والأكاديميين في هذا المجال.

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