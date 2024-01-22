شكرا لقرائتكم خبر تدشين أولى محاكم التنفيذ الإدارية في ديوان المظالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف أمس، محكمة التنفيذ الإدارية، بحضور جمع من الوزراء وأعضاء السلك القضائي، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض.

وتضمن الاحتفال عددا من الفقرات المرئية والحوارية، التي استعرضت تفاصيل تفعيل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وتدشين محكمته.

وأوضح الدكتور اليوسف أن وجود نظام التنفيذ وتفعيله على أحكام القضاء والسندات الإدارية؛ يحقق الأمان القضائي، كما يسهم في دعم مقومات البيئة الاستثمارية والتنمية الاجتماعية والسياحية ووسائل الجذب إليها.

وأضاف أن نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم يأتي ليبرهن على توجه القيادة الحكيمة وحرصها على تحديث أنظمة القضاء وتقنين تشريعاته، لضمان رفاهية الحياة لمواطني المملكة وقاطنيها.

كما بين أن ديوان المظالم يستمد اختصاصه من نظام التنفيذ أمامه بالتنفيذ الجبري على جهات الإدارة وفق القواعد والإجراءات التي بينها النظام، والذي تضمن جزاء للامتناع عن التنفيذ أو استغلال النفوذ أو السلطة في منع التنفيذ - عقوبات بالسجن والغرامة واعتبارها من جرائم الفساد ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وتضمن حفل التدشين عددا من الفعاليات ومعرضا رقميا، ومجموعة من الوسائل التوعوية المبتكرة للتعريف بطبيعة القضاء الإداري ونظام التنفيذ والمنصات والخدمات الرقمية الخاصة بها، واستعراض تطلعات ديوان المظالم في الاستفادة من التقنيات الناشئة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي لخدمة أعماله وتجويد وتسريع مخرجاته.

حفل التدشين: