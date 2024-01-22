"بايدن" يقمع الناخبين.. تحقيق في "اتصالات مزيفة" لمنعهم من المشاركة بالانتخابات التمهيدية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 يناير 2024, 8:29 مساءً

أعلن المدعي العام في نيوهامبشر اليوم الاثنين فتح تحقيق في محاولة لقمع ناخبين عبر اتصال هاتفي آلي، ينتحل صوت الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ للحض -على ما يبدو- على عدم التصويت في الانتخابات التمهيدية في الولاية. وتفصيلاً، يُسمع في اتصال هاتفي صوت أشبه بصوت الرئيس الديمقراطي، يتوجه إلى الناخبين بالقول: "من الأهمية بمكان أن تحفظوا أصواتكم لانتخابات نوفمبر". ويضيف المتحدث في الاتصال: "التصويت هذا الثلاثاء يُمكِّن الجمهوريين في سعيهم لانتخاب دونالد ترامب مجددًا. صوتكم يُحدث فَرقًا في نوفمبر، وليس في يوم الثلاثاء هذا"، فيما يبدأ الاتصال الآلي بالعبارة المفضلة لبايدن "يا له من هراء". وأعلنت النيابة العامة في نيوهامبشر أن تحقيقًا فُتح في الواقعة، مشيرة إلى أن الاتصال "يبدو أنه مصطنع"، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية". وجاء في بيان للنيابة العامة: "تبدو هذه الرسائل محاولة غير قانونية لعرقلة الانتخابات الرئاسية التمهيدية في نيوهامبشر، ولقمع ناخبين في نيوهامبشر". وقالت مديرة حملة بايدن جولي تشافيز رودريغيز: إن الحملة تبحث اتخاذ إجراءات إضافية ضد الاتصال الهاتفي الآلي المزيف. وشددت على وجوب عدم السماح بـ"التضليل لقمع ناخبين والتقويض المتعمد لانتخابات حرة ونزيهة".

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