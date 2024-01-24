توقيع مذكرة تفاهم إنشاء مجلس التنسيق "السعودي - الجورجي"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 يناير 2024, 2:35 مساءً

استقبل الأميرُ فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم؛ وزيرَ خارجية جورجيا "إيليا داركياشفيلي". وشهد الاستقبالُ استعراضَ علاقات الصداقة والتعاون المشترك، وسبلَ تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الملفّات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. عقب ذلك وقّع وزيرُ الخارجية ووزير خارجية جورجيا مذكرةَ تفاهم إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الجورجي؛ وذلك بهدف نقل التعاون المشترك لآفاق أرحب، بما يحقّق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين. وحضر اللقاءَ وكيلُ الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا سلمان آل الشيخ، ومدير عام الإدارة العامة لأمانات المجالس واللجان المهندس فهد بن سعيد الحارثي.

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