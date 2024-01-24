برامج لتسهيل أداء العمرة لذوي الاحتياجات الخاصة

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وتهدف المذكرة إلى الاستفادة من البرامج والمشاريع التي تقدمها جمعية هدية الحاج والمعتمر، التي تجعل من رحلة الحاج أو المعتمر أكثر سهولة ويسرا، وتتيح له الفرصة المناسبة لأداء النسك على أكمل وجه.
وتضمنت مذكرة التفاهم، تقديم الإرشادات التوعوية الدينية للحجاج وللمعتمرين، وتيسير التنقل من وإلى المشاعر المقدسة، والعمل على تفادي التكدس والازدحام .
وأكد رئيس جمعية الإرادة الدكتور عمار بوقس، أن المذكرة تعزز جهود جمعية الإرادة في دعم الأشخاص الموهوبين من ذوي الإعاقة، بصفتها إحدى وسائل الجمعية لرعاية ودعم الموهبة والموهوبين للأشخاص من ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن هذا التعاون نموذج للشراكات الناجحة لدعم الموهوبين من ذوي الإعاقة، بما يسلط الضوء على الجهود المستمرة لبناء مجتمع يتسم بالتضامن والاحترام والتكافل.
من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي لجمعية هدية المهندس تركي الحتيرشي، هذه الشراكة، مؤكدا أنها تعزز الجهود نحو تحقيق الأهداف، وتعزز الالتزام المشترك بتحقيق المساواة وتمكين الأفراد ذوي الإعاقة، وترسيخ الاهتمام بقضاياهم وتلبية احتياجاتهم الخاصة.
أهداف المذكرة
- تعزيز جهود الجمعية في دعم الموهوبين من ذوي الإعاقة.
- دعم الجهود لبناء مجتمع يتسم بالتضامن والاحترام والتكافل.
- تعزيز الالتزام المشترك بتحقيق المساواة وتمكين ذوي الإعاقة.
- ترسيخ الاهتمام بقضاياهم وتلبية احتياجاتهم الخاصة.
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