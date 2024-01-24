شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى السياحة السعودي يناقش أهم سبل تعزيز التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ناقش مسؤولون في القطاعين العام والخاص، سُبل تعزيز التحول الرقمي في القطاع السياحي، ودوره في التنمية السياحية، وكذلك أبرز الحلول التقنية التي تُمكِّن القطاع من تحقيق مستهدفاته، وذلك خلال الجلسة الحوارية (التغيُّر الرقمي في القطاع السياحي)، التي أقيمت ضمن فعاليات ملتقى السياحة السعودي 2024، المُقام في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض على مدار ثلاثة أيام.
وشارك في الجلسة كلٌّ من وكيل وزارة السياحة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات الجوهرة المقبل، والرئيس التنفيذي للتقنية في القدية ومشاريع الترفيه السعودية عبد الرحمن مطرب، والرئيس التنفيذي لشركة (المسافر) مزمل أحسين.
وبينت أن المملكة تستفيد من المنصات الرقمية لتحديد توجهات المسافرين، وتمنحهم تجارب سياحية فريدة ومتنوعة. وأكدت أن معالي وزير السياحة وجَّه بقيادة التحول الرقمي، ومشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، وتمكينهم من تطوير العمل بالتقنيات الحديثة والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي وغيرها.
وقال عبد الرحمن مطرب: "التقنيات الرقمية إحدى الركائز الرئيسية في صناعة السياحة بالمملكة، وتمثل السياحة عنصرًا مهمًا في رؤية السعودية 2030، حيث تعزز التقنيات الرقمية التجارب السياحية والاستثمار السياحي".
وأضاف: "القدية وجهة سياحية عالمية؛ وفق رؤية صاغها سمو ولي العهد، فهي مدينة كبيرة للمستقبل؛ للترفيه والألعاب والمنتزهات المائية، وتتضمن الكثير من العناصر والتجارب الحديثة من الفنادق ومراكز الأعمال والترفيه".
من جهته، أشار مزمل أحسين إلى أن التقنيات تربط التجارب السياحية على أرض الواقع مع الزائر، و(المسافر) تلعب دورًا مهمًا في ذلك، وذكر أن شركة (المسافر) لديها شراكات مع كبريات الشركات السياحية والمنصات العالمية للترويج للسياحة المحلية، من خلال حجز تذاكر الطيران والفعاليات المختلفة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للسياحة.
وشارك في الجلسة كلٌّ من وكيل وزارة السياحة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات الجوهرة المقبل، والرئيس التنفيذي للتقنية في القدية ومشاريع الترفيه السعودية عبد الرحمن مطرب، والرئيس التنفيذي لشركة (المسافر) مزمل أحسين.
التحول الرقمي ركيزة في قطاع السياحةوأوضحت الجوهرة المقبل، أن التحول الرقمي يمثل عنصرًا أساسيًا في قطاع السياحة، حيث إن 50% من المسافرين يتعاملون مع التقنية الرقمية في السياحة والسفر.
وبينت أن المملكة تستفيد من المنصات الرقمية لتحديد توجهات المسافرين، وتمنحهم تجارب سياحية فريدة ومتنوعة. وأكدت أن معالي وزير السياحة وجَّه بقيادة التحول الرقمي، ومشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، وتمكينهم من تطوير العمل بالتقنيات الحديثة والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي وغيرها.
توحيد التجارب السياحية بالمملكةوأوضحت أن وزارة السياحة لديها خطط لتوحيد التجارب السياحية في مناطق المملكة. موضحةً أن التطورات التقنية تسهم في خدمة القطاع السياحي المحلي، ومن أهم مبادرات السياحة في هذا المجال التأشيرة الإلكترونية؛ التي أسهمت في زيادة عدد الزوار والسياح حول العالم إلى المملكة، وموقع خاص لزيارة المملكة؛ الذي يتضمن عددًا كبيرًا جدًا من الخيارات المتعددة من البرامج السياحية وعرض التجارب.
وقال عبد الرحمن مطرب: "التقنيات الرقمية إحدى الركائز الرئيسية في صناعة السياحة بالمملكة، وتمثل السياحة عنصرًا مهمًا في رؤية السعودية 2030، حيث تعزز التقنيات الرقمية التجارب السياحية والاستثمار السياحي".
وأضاف: "القدية وجهة سياحية عالمية؛ وفق رؤية صاغها سمو ولي العهد، فهي مدينة كبيرة للمستقبل؛ للترفيه والألعاب والمنتزهات المائية، وتتضمن الكثير من العناصر والتجارب الحديثة من الفنادق ومراكز الأعمال والترفيه".
من جهته، أشار مزمل أحسين إلى أن التقنيات تربط التجارب السياحية على أرض الواقع مع الزائر، و(المسافر) تلعب دورًا مهمًا في ذلك، وذكر أن شركة (المسافر) لديها شراكات مع كبريات الشركات السياحية والمنصات العالمية للترويج للسياحة المحلية، من خلال حجز تذاكر الطيران والفعاليات المختلفة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للسياحة.