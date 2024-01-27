انت الان تتابع "خيرات" قدمت 4,5 ملايين وجبة لمستفيديها من فائض الطعام في 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشفت جمعية خيرات لحفظ النعمة عن توزيع 4 ملايين و 522 ألفًا و 532 وجبة طازجة محفوظة على المستفيدين من خدماتها في الرياض خلال العام الماضي 2023 وذلك ضمن شراكاتها المجتمعية لحفظ وتوزيع فائض الطعام مع الفنادق والمطاعم وقاعات المناسبات وأسواق النفع العام.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية عبدالله السبيعي أن الجمعية تحرص على الاستفادة من فائض الطعام وتقليل الهدر واستدامة الأمن الغذائي للأسر في مجتمع مدينة الرياض، معلنًا عن افتتاح فرع ثان للجمعية في جنوب الرياض يقع على شارع الفريان بهدف توسيع نطاق الخدمات.

وأشار إلى أن الجمعية أولت اهتماماً كبيراً بجميع مصادر الأغذية المعرضة للهدر فأنشأت لها مواقع في أسواق النفع العام في عتيقة والعزيزية وكذلك المروج والروابي للاستفادة من فائض الخضروات والفواكه وتوزيعها طازجة على الأسر المحتاجة، وذلك بالتعاون وعقد الشراكات المجتمعية مع عدد من الجهات التي لها مسؤولية اجتماعية في هذا الجانب.

وحرصًا على تجويد نوعية الخدمة التي تقدمها الجمعية؛ بين السبيعي أن "خيرات" حصلت على شهادة الجودة العالمية (iso:9001) في عام الماضي 2023، وذلك بعد مراجعة توثيق وتقييم العمليات الإدارية وآليات سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.