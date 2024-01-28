شكرا لمتابعة خبر عن رجل يتفاجأ بمجموعة من الأطفال في الشارع يصلون جماعة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد رائع، وثقته كاميرا أحد الأشخاص،ظهر مجموعة من الأطفال يصلون جماعة على أحد الأرصفة بالشارع.

وجاء صبي منهم وهو يصلي بهم إمامًا، بصوته العذب، في مشهد تقشعر له الأبدان.

وعلق ناشر المقطع مؤكدًا أنه لم يكن على وضوء وهذا ما منعه من مشاركتهم الصلاة، فيما عبر عن سعادته الكبيرة بهؤلاء الأطفال.

وحصد المقطع تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنى الجميع على تربية هؤلاء الصغار، حيث علق أحدهم قائلًا: شجرة مثمرة زرعت بعناية فخرجت ثمارها طاهرة وزكيه.