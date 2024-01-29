تراند اليوم : شاهد.. آل الشيخ يستعرض تجربة كاميرات ملعب المملكة أرينا .. ويعلق : للتاريخ إنجار سعودي بأيادي سعودية

صحيفة الخليج 365: استعرض رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ ، في مقطع فيديو نشره بصفحته الشخصية عبر منصة " إكس" ، تجربة الكاميرات المستخدمة بملعب المملكة أرينا ، قبل افتتاحه يوم الاثنين.

وعلق آل الشيخ على الفيديو :" للتاريخ ومن التاريخ وبكل المقاييس إنجاز سعودي بأيادي سعودية ... أتمنى يحوز على رضاكم وتنبسطون ونتوجه جميعاً بالدعاء لمولاي وسيدي حفظهم الله... أنا سعودي ".

وأظهر الفيديو تجربة عدد من الكاميرات والأجهزة المتطورة بالتصوير البطيء ، والتي ستنقل مباراة الهلال أمام إنتر ميامي ،يوم الاثنين بافتتاح ملعب المملكة إرينا .

وسوف يستقبل "المملكة آرينا" مباراتي النصر أمام إنتر ميامي في المواجهة المرتقبة بين ميسي وكريستيانو رونالدو يوم 1 فبراير ، ويتسع الملعب إلى نحو 26 ألف متفرج ويضم أحدث التقنيات التي توفر تجربة متميزة للمشجعين، وهو إحدى الوجهات الرياضية المتميزة التي تم الإعلان عنها ضمن مفاجآت موسم الرياض.