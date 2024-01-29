اخبار السعوديه

تراند اليوم : شاهد.. آل الشيخ يستعرض تجربة كاميرات ملعب المملكة أرينا .. ويعلق : للتاريخ إنجار سعودي بأيادي سعودية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

61ca64c4-08e4-496f-bdf8-d4e5c20010d3

صحيفة الخليج 365: استعرض رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ ، في مقطع فيديو نشره بصفحته الشخصية عبر منصة " إكس" ، تجربة الكاميرات المستخدمة بملعب المملكة أرينا ، قبل افتتاحه يوم الاثنين.

وعلق آل الشيخ على الفيديو :" للتاريخ ومن التاريخ وبكل المقاييس إنجاز سعودي بأيادي سعودية ... أتمنى يحوز على رضاكم وتنبسطون ونتوجه جميعاً بالدعاء لمولاي وسيدي حفظهم الله... أنا سعودي ".

وأظهر الفيديو تجربة عدد من الكاميرات والأجهزة المتطورة بالتصوير البطيء ، والتي ستنقل مباراة الهلال أمام إنتر ميامي ،يوم الاثنين بافتتاح ملعب المملكة إرينا .

وسوف يستقبل "المملكة آرينا" مباراتي النصر أمام إنتر ميامي في المواجهة المرتقبة بين وكريستيانو رونالدو يوم 1 فبراير ، ويتسع الملعب إلى نحو 26 ألف متفرج ويضم أحدث التقنيات التي توفر تجربة متميزة للمشجعين، وهو إحدى الوجهات المتميزة التي تم الإعلان عنها ضمن مفاجآت موسم الرياض.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا