تجاوبا مع «دوت الخليج».. الطرق تنهي معاناة النقعاء

وقال سالم لسلوم: نعاني من خطورة الطريق الرئيسي، الرابط بين محافظة حبونا والنقعاء والحصينية، وهو طريق واحد للذهاب والإياب ضيق ويفتقد للعديد من الخدمات، من حيث الإنارة والإرشادات والمطبات الصناعية، مناشدا الجهات المسؤولة بوضع الإنارة ومطبات صناعية، لتخفيف المخاطر والحوادث المتكررة على الطريق.
وناشد صالح لسلوم المسؤولين والجهات المختصة، بتوسيع وازدواجية الطريق، وتوفير أعمدة الإنارة وتشغيلها وتوفير جميع الخدمات الحيوية، وضرورة التدخل لإعادة النظر في الطريق نظرًا لأهميته، فهو أحد الطرق الرئيسية لهجرة النقعاء، حيث إن المسافة ليست طويلة جدًا ولكن خطورتها عالية، وتهدد مرتادي الطريق.
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