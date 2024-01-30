الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تهطل أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، وقد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة (الطائف). كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

في الوقت نفسه، ستنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية. أما على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، والطائف، فسيستمر تشكل الضباب.

وستكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع هطول الأمطار. كما سيرتفع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الأوسط والشمالي، ومن متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع هطول الأمطار على الجزء الجنوبي. وستصبح حالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع هطول الأمطار على الجزء الجنوبي.

أما على الخليج العربي، فستكون حركة الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. كما سيرتفع الموج من نصف متر إلى متر، وستصبح حالة البحر خفيف الموج.