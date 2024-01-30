شكرا لقرائتكم خبر عن قصة امرأة طلبت الطلاق من زوجها للارتباط بزميلها في العمل وبعد الانفصال كانت المفاجأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طبيب يكشف عن العلامات التي تدل على وجود مشكلة في القلب.. ويوضح سبب النغزات المفاجئة امرأةسافرت خارج المملكة للدراسةوعندعودتها خلعت زوجهاوأقامت علاقة غيرشرعية مع سائق أجرة

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