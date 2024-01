شكرا لقرائتكم خبر عن "الحارثي": أكثر من 2000 مرشح لجائزة المنتدى السعودي للإعلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت أمانة جائزة المنتدى السعودي للإعلام، ورشة عمل بعنوان "معايير التحكيم ولائحته التنفيذية"، ضمن استعداداتها لانطلاق المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة، التي تُقَدَّم للمبدعين في مختلف المجالات الإعلامية، بمقر هيئة الإذاعة والتلفزيون، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد بن فهد الحارثي.واستهدفت الورشة محكمي الجائزة، وتناولت آلية ونماذج التحكيم، لضمان مرونة وفعالية عملية التحكيم وتقييم الأعمال الإعلامية المشاركة، مما يسهل على المحكمين اتخاذ القرارات المناسبة، بناءً على معايير محددة وموضوعية. فالكم التوفيقThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— جائزة المنتدى السعودي للإعلام (@saudi_mfa)أوضح الحارثي في كلمته خلال الورشة، أنّ جائزة المنتدى في نسختها الثالثة، تشهد إقبالًا غير مسبوق، حيث وصل عدد المرشحين للجائزة إلى أكثر من 2000 مرشح، على مختلف المسارات، مشيرًا إلى أنّ وصول المرشحين لهذا العدد، يجسد حرص واهتمام الإعلاميين والمبدعين وصناع المحتوى بأن يكونوا جزءًا من الجائزة.وأكد حرص القائمين على جائزة المنتدى السعودي للإعلام، بأن تكون مبنية على أسس ومعايير واضحة، ما يضمن لها الشفافية والمصداقية، موضحًا أنّ الهيئة تسعى إلى أن يكون المنتدى إضافة كبيرة، ومرآة للتحول الذي تشهده المملكة في شتى المجالات.يشار إلى أنّ النسخة الثالثة من المنتدى السعودي للإعلام، تقام خلال الفترة من 20 - 21 فبراير المقبل، وينطلق على هامشه، معرض مستقبل الإعلام "فومكس" خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير، بمشاركة أكثر من 200 شركة محلية وعالمية، فيما سيحتفي المنتدى السعودي للإعلام بالفائزين بالجوائز في يوم 21 فبراير.