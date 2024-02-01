صعود أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5%

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 فبراير 2024, 5:58 صباحاً

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مع تمسك المستثمرين بآمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمعدل كبير هذا العام؛ حتى بعد أن استبعد البنك المركزي الأمريكي فكرة خفضها في مارس. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 2046.63 دولارًا للأوقية بحلول الساعة (03.55) بتوقيت جرينتش؛ فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى 2064.10 دولارًا. وارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% لتصل إلى 23.01 دولارًا للأوقية، كما زاد البلاتين 0.1% إلى 918.55 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 978.50 دولارًا.

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