السعودية | “رشوة واستغلال نفوذ”.. “نزاهة”: إيقاف 149 متهمًا من 4 وزارات بينها “الداخلية”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “رشوة واستغلال نفوذ”.. “نزاهة”: إيقاف 149 متهمًا من 4 وزارات بينها “الداخلية” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أنها باشرت خلال شهر يناير 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل “2181” جولة رقابية، والتحقيق مع “360” مشتبهًا فيه؛ من ضمنهم موظفون من وزارات: “الداخلية، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة”.

وقالت: إنه تم توقيف “149” متهمًا؛ وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة؛ لتورطهم في تهم: “الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير”، وأشارت إلى أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء.

ودعت هيئة الرقابة لحماية المال العام والحفاظ عليه، إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية:

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